Auto elettriche | Urso chiede a Stellantis una prova di italianità | aprire anche da noi una “gigafactory”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Non c’è tregua sul fronte del confronto tra, il governo e i sindacati, nei giorni in cui scattano i primi piani di Cassa integrazione a Mirafiori, non si sa se per necessità effettiva o come ritorsioni sulla questione degli incentivi a pioggia negati al gruppo degli Elkann. Il governo si attende cherealizzi “presto” una “” (un impianto di produzione di batterie al litio perin Italia, dopo quella inaugurata in Francia, ha sottolineato oggi il ministro per le Imprese Adolfo, a Bruxelles a margine di incontri istituzionali. “Mi sono confrontato con, come è doveroso, più volte in questi mesi di governo – afferma – ho incontrato due volte Carlos Tavares, una volta a Roma. Lui in ...