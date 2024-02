Austin Butler e Timothée Chalamet hanno trasformato Dune | Parte Due in un film sull' abbigliamento maschile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ogni volta che vediamo, ne segue un forte e grande putiferio mediatico. Ormai ci siamo abituati ed è solo l'ordine naturale delle cose. Perciò, se entrambi appaiono insieme, ci si deve aspettare che l'universo di Twitter si infiammi. Ed è esattamente quanto è accaduto quando i fan sono stati benedetti da un'apparizione congiunta durante un viaggio per la promozione diDue a Città del Messico, all'inizio di questa settimana.è un uomo nato per indossare i migliori abiti del pianeta. Nel periodo in cui promuoveva Elvis, i suoi abiti erano tutti molto pastello e rosa. Nella tournée dedicata alla serie tv Masters of the Air, ha seguito una strada più tradizionale, con molti gessati e revers a ...