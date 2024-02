Attivare VPN su Android | app gratuite ed effetti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Navigare anonimi e al riparo da occhi indiscreti è diventato sempre più difficile, specie se colleghiamo il nostro smartphone a Wi-Fi pubbliche sconosciute. Degli abili hacker o lo stesso operatore telefonico possono monitorare il traffico in entrata e in uscita, tracciando così la nostra cronologia e ricavando preziose informazioni sulle nostre abitudini; nel peggiore dei casi possiamo cadere vittima di phishing o di furti d'identità che possono compromettere la nostra reputazione su Internet o renderci complici di reati informatici. Per evitare questo tipo di pericoli, è altamente consigliato navigare sullo smartphonecon l'ausilio di una VPN, da utilizzare ogni volta che navighiamo su Internet fuori casa. La VPN può essere utile a bypassare qualsiasi blocco geografico sui siti internet ed a visitare liberamente siti bloccati, oscurati o censurati che non ...

Ottieni Surfshark VPN con uno sconto dell'81% e 2 mesi gratis. Proteggi la tua privacy online e naviga sicuro.Per guardare il Festival di Sanremo in streaming dall'estero basta utilizzare una VPN: ecco come fare in modo semplice.Al via la 74^ edizione del Festival di Sanremo: la scaletta e gli ospiti della prima serata, più le info su come vederla dall'estero.