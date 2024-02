Attenzione alla carta igienica | può essere pericolosa | lo dicono gli esperti

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In casa tutti utilizzano ladal momento che risultanecessaria in bagno, ma perché sarebbe meglio ridurne il consumo? Ecco cosagliCome in tantissimi sicuramente già sapranno, tra le cose maggiormente utilizzate in bagno vi è sicuramente la, questa risultaestremamente indispensabile, ma come mai secondo gliandrebbe utilizzata di meno? Ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione.: ecco cosagli(informazioneoggi.it)Com’è noto, ormai, la questione ambientale desta sempre molto interesse ed ...