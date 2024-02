ATP Rotterdam | Jannik Sinner testa di serie n 1 | gli avversari e quando si svolge il sorteggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024)farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di, che andrà in scena sul cemento della località olandese dal 12 al 18 febbraio. Sarà la prima uscita da campione Slam per il tennista italiano, reduce dall’impresa firmata agli Australian Open. L’altoatesino ha scelto di non prendere parte all’evento di Marsiglia, in modo da recuperare le energie profuse sul cemento di Melbourne e prepararsi al meglio ai prossimi grandi appuntamenti della stagione. Nell’edizione dello scorso anno il numero 4 al mondo aveva perso la finale contro il russo Daniil Medvedev, ma l’azzurro si è preso la rivincita con gli interessi battendo il rivale nell’atto conclusivo degli Australian Open, firmando una meravigliosa rimonta dallo 0-2. Il 22enne cercherà di migliorare quel risultato: vista l’assenza di Daniil Medvedev, in caso di ...