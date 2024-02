ATP Dallas | Ben Shelton e Tommy Paul approdano ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un’altra giornata di incontri all’ATP di(Stati Uniti) è andata in archivio. Sul veloce indoor del Texas le vedette, Ben, hanno risposto presente e confermato i favori del pronostico. Il talentuoso mancino americano affrontava nel derby Michael Mmoh (n.115 del ranking). Le traiettorie arrotate e potenti di Ben (n.16 del mondo) sono stati un enigma per il suo avversario e il 6-3 6-3 parla chiaro. Missione compiuta perche neidiaffronterà il vincente della sfida tra l’americano Denis Kudla e l’australiano Jordan Thompson (testa di serie n.7). Sempre in due set l’affermazione di(n.15 del mondo). Il californiano affrontava il giapponese Taro Daniel (n.62 ATP) e la sfida è stata senza storia: 6-3 6-2 ...