ATP Cordoba | Luciano Darderi strapazza Sebastian Ofner e approda ai quarti di finale

(Di giovedì 8 febbraio 2024)prosegue nella sua avventura nell’ATP di. Sulla terra rossa argentina il tennista nostrano (n.136 del ranking) ha nettamente sconfitto l’austriaco(n.38 del mondo) con il punteggio di 6-0 6-3. Si tratta del primo successo in carriera percontro un tennista facente parte del gruppo dei top-50. Un match a senso unico e perci sarà l’incrocio neidicontro il vincente tra il tedesco Yannick Hanfmann (testa di serie n.7) e l’argentino Ramon Andres Burruchaga (n.170 del ranking), che all’esordio ha battuto Diego Schwartzman per 6-1 4-6 6-4. Nel primo set si assiste al soliloquio del tennista italiano. Con il drittofa autentici crateri sul campo e ...

