ATP Cordoba 2024 | risultati 7 febbraio | tre argentini agli ottavi | ma esce Francisco Cerundolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il torneoOpendi tennis, di categoria ATP 250, vede scattare glidi finale: sulla terra battuta outdoor, negli incontri della parte alta del tabellone si assiste ad un quadruplo scontro tra padroni di casaed avversari iberici. Il bilancio recita 3-1 per i sudamericani. L’unica vittoria spagnola porta la firma di Jaume Munar, che elimina il numero 1 del seeding,, battuto per 7-5 6-4. Tutti in favore degli, invece, gli altri tre scontri: il qualificato Facundo Bagnis supera la testa di serie numero 8, Roberto Carballés Baena, col punteggio di 7-6 (5) 6-4. Il numero 3 del tabellone, Tomas Martin Etcheverry, invece, piega Bernabé Zapata Miralles, sconfitto con lo score di 7-5 6-4, ed ai quarti darà vita al derby ...