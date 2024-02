Atp Cordoba 2024 | Hanfmann-Burruchaga interrotta per pioggia | tutti gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Al torneo Atp dibisogna fare i conti con la. Già lo stesso Luciano Darderi aveva dovuto battere Sebastian Ofner sotto l’acqua, anche se non abbastanza per un’interruzione, ma la sfida travienesul 5-2 per l’argentino e con il tedesco al servizio nell’ottavo gioco a causa del maltempo. Già da oltre un’ora tutto fermo in Argentina e lo stesso tennista azzurro di origini argentina dovrà aspettare di più per conoscere il proprio rivale. SportFace.