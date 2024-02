Atp Buenos Aires 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il, le, gli, latv edel ATP 250 di, torneo di scena da lunedì 12 a domenica 18 febbraio. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, al rientro in campo dopo l’amara eliminazione ai quarti di finale in Australia. Lo spagnolo non sarà però l’unico campione Slam ai nastri di partenza visto che sarà presente anche Stan Wawrinka. Al via anche due top 20 come Cameron Norrie e Nicolas Jarry, seguiti dagli argentini Francisco Cerundolo, Sebastian Baez e Tomas Etcheverry. Non sono presenti tennisti azzurri nel tabellone principale, ma solo nel draw cadetto. La diretta televisiva del Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora ...