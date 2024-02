Atletica Semifinale per Tarozzi ad Ancona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È stato un weekend di soddisfazioni per gli atleti dell’85 Faenza. Ai campionati italiani U20 di, Sofia(foto) ha raggiunto le semifinali nei 60hs (9’’16 in batteria; 9’’29 in). A Parma, ai regionali assoluti indoor di salti, 7° posto per Arianna Marocchi nel salto triplo con 10,47 metri in finale. Nel lungo invece, è arrivato un buon 6° posto col 5,23 della. Nell’asta, Vittoria Bosi e Cristian Angelini, saltano entrambi 2,60 (personale per Angelini). A Modena invece, nelle gare di velocità, ottimo argento per Francesca Amadori nei 60hs col personale di 9’’70. Le gare dei cadetti, sempre a Modena, hanno portato tante sorprese. Sfortunato Alessandro Villa nei 60hs. Nei 60 piani invece, Margherita Poli, Happyness Chukwueloka e Beatrice Bertoni, col 12°, 13° ...