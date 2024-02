Atalanta | Koopmeiners OK | in campo già domenica

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – Si avvicina la sfida col Genoa per l’di Gian Piero Gasperini che, dopo la roboante vittoria sulla Lazio, torna a contare su Teun. L’olandese infatti si è ormai messo alle spalle l’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a saltare le partite contro Udinese e Lazio ed è arruolabile per la sfida dial Ferraris di Genova. Questa mattina la squadra bergamasca ha lavorato in palestra e poi in, tra esercitazione tecniche e partitelle. Pienamente recuperato, dunque,che ha lavorato a pieno regime con i compagni, mentre Hien continua a lavorare a parte e potrebbe riaggregarsi al gruppo dalla prossima settimana. Solo terapie per l’infortunato Palomino, punta a tornare arruolabile dalla fine di febbraio. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .