Asta Bollette | tutele graduali | vincitori | regole e sconti fino a 180 euro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Aggiudicate le aste per il passaggio dei clienti della maggior tutela per l’energia elettrica al sistema delle. Enel, Hera, Edison, Illumia, A2A, Iren, Eon sono i. A fare il pieno di lotti s0no però state Enel e Hera.Acquirente Unico ha pubblicato il 7 febbraio gli esiti delle aste, che hanno appunto eletto i 7del servizio a, introdotto per facilitare una transizione senza traumi verso la completa liberalizzazione dei mercati energetici. Notizia che interessa una platea di 4,5 milioni di utente, che devono effettuare il passaggio e che, in base all’aggiudicazione, nell’arco di 5 mesi si vedranno applicarea 130 ...

Si avvicina la fine della maggior tutela per l’elettricità, ma la transizione sarà senza traumi: per chi non ha scelto un operatore nel mercato ... (ilsole24ore)

Molti italiani sono in preda a una generale confusione quando si parla di mercato libero dell’energia. Per quanto sia stato un discorso affrontato ... (quifinanza)

Con la fine del mercato tutelato scattano i fornitori automatici. Ecco quali operatori sono stati assegnati per le bollette luce.La società ha vinto l’asta per i clienti di Prato che entro luglio non saranno passati al mercato libero, come prevede la legge. Il consiglio è di recarsi negli store per definire il contratto miglior ...Quasi cinque milioni di italiani diranno addio al mercato tutelato delle bollette. Ecco che cosa accadrà e lo sconto previsto per loro ...