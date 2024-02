“Assurdo | un costo folle” Emma Marrone | sul palco di Sanremo 2024 con un oggetto da 66mila euro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quarta volta in gara al Festival per. A due anni dall’ultima partecipazione, la cantante salentina si presenta suldicon Apnea, un brano dai suoni dance ed elettronici. Da cantante in gara a ospite fino a co-conduttrice, nel corso degli anni, diventata famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi, è salita più volte suldel Teatro Ariston. >>>>, chi sono tutti i cantanti in gara >>>>: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus La prima apparizione della cantante risale al 2011 in gara con i Modà con il brano Arriverà, dodici mesi dopo la vittoria con ...