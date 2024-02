Assegno unico | nuove tabelle 2024 | aumenti con rivalutazione Importi in base all' Isee Scattano da pagamenti di febbraio con conguaglio

I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l'Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024. L'INPS annuncia che i beneficiari del ...Assegno unico e universale 2024 per i figli: quali sono gli importi previsti e come fare domanda. L'Assegno Unico e Universale rappresenta una fondamentale misura di sostegno al reddito per le ...Chi è già beneficiario di prestazioni legate al valore Isee deve presentarlo in tempi brevi per confermare di avere i requisiti: in particolare le famiglie che ricevono l’Assegno Unico devono fare ...