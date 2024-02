Assange e l’estradizione in Usa | mobilitazione a sostegno del giornalista | “Minacciata la libertà di stampa”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Oggi incontro al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per la presentazione delle iniziative previste per il giorno del verdetto dell'Alta Corte di Giustizia Britannica L'Italia si mobilita per Julian. In vista del voto dell'Alta Corte di Giustizia Britannica che dovrà decidere se concedere o meno l'estradizione del cofondatore di Wekileaks negli Stati Uniti dove