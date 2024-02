Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito lascia la Direzione Generale per tornare in Sicilia Lo sostituisce il “facente funzioni” Filippo Coiro

Pomezia, 8 gennaio 2024- Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 152 posti di Dirigente Medico – disciplina ... (ilfaroonline)

Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 152 posti come Dirigente Medico (disciplina medici na d’Emergenza – ... (ilcorrieredellacitta)

Problemi per il maxiconcorso per i Pronto Soccorso dell’Asl Roma 6: alla selezione si presentano pochi medici . L’estremo tentativo di rinforzare i ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, 8 feb. (askanews) – Corsi universitari negli atenei di tutta Italia a misura di studenti con disabilità mentali, che spazino dalle discipline delle facoltà tradizionali, come giurisprudenza ed e ...(Adnkronos) - Sottoscritta la convenzione quadro Regioni-Inail per la sicurezza sul lavoro dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province ...In Campidoglio un incontro sul fenomeno, che in Italia coinvolge 87mila donne. Presenti le assessore Segnalini, Pratelli e Lucarelli ...