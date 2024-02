Ascolti tv | Sanremo 2024 e Terra Amara | chi ha vinto la sfida? Dati auditel e share di mercoledì 7 febbraio 2024

inviato a Sanremo Gli ascolti volano, Geolier negli streaming pure (imbattibile, si direbbe dai numeri), i trattori restano (per ora) al palo. La prima serata del quinto Festival di ...Altro giro, altra corsa: altri meme. Anche la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha suscitato l’ilarità dei social, che non ha risparmiato nessuno. A partire dall’apertura c ...L’imprenditore di Filottrano tra top e flop: "Ci vuole più rispetto del made in Italy e la Rai dovrebbe intervenire" ...