Ascolti tv del 7 febbraio | seconda serata di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Mercoledì 7su Rai 1 ladi, conduce Amadeus con Giorgia, è la scelta della maggior parte degli italiani. Anche se questa volta Canale 5 ha provato a rubare l’audience programmando Terra Amara. Il festival diè entrato nel vivo. Dopo il debutto, i cantanti in gara tornano ad esibirsi sul palco dell’Ariston. Per laAmadeus ha potuto contare sull’aiuto di Giorgia, elegantissima in Dior. Grande momento quello con John Travolta, super star a. Non ci sono scuse, se si è rimasti a casa, non si è potuto fare a meno di guardare la kermesse canora più famosa. E poi tutti attendono il momento in cui Fiorello fa il suo siparietto. Il resto della ...