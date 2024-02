Ascolti Sanremo 2024 | seconda serata del 7 febbraio Leggero calo rispetto all’anno scorso

Si è chiuso il sipario sulla seconda puntata di Sanremo 2024. Ed è il momento di fare i conti, con l'Auditel, bene ma non benissimo. Geolier, Irama, Annalisa, Loredana Berté, Mahmood sono i top five ...La diretta su Rai 1 della seconda serata della settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana è stata seguita da 10 milioni e 361mila spettatori, per il 60,1% di share. Ricevi le ...Sono stati 10 milioni 361mila, pari al 60.1% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri in media la seconda serata del Festival di Sanremo (dalle 21.17 all'1.33). Nel 2023 la seconda serata del ...