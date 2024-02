Arriva il sostituto | anzi no | pazienti ancora all’ambulatorio temporaneo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) LEGNANO Caos medicina territoriale in città. L’ambulatorio medico, collocato al vecchio ospedale, avrebbe dovuto chiudere domani. Lo avevamo scoperto nella pagina “scelta e revoca“ dell’Asst Ovest Milanese. Una chiusura determinata dall’annunciata entrata in servizio, prevista lunedì 5 febbraio, del dottor Michele Piccinno, classe 1986, medico incaricato provvisorio che avrebbe ereditato in automatico iresidui (cioè chenon avevano effettuato una scelta) del dottor Giuseppe Ricchiuti (nella foto) andato in pensione a fine anno. L’avevamo accolta e raccontata come una buona notizia. Finalmente i cittadini legnanesi potevano contare su una continuità di cure, che l’ambulatorio medico(per sua natura) non garantisce. Nei giorni scorsi la doccia fredda. Sempre nella pagina in esame, ...