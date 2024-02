Arriva il maltempo sull’Italia | ecco il Ciclone Pulcinella | le previsioni meteo di oggi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Con l'arrivo del, inizia una lunga fase disull'Italia con piogge e vento sulle regioni, dal Nord alle Isole. E' questo il quadroper, 8 febbraio 2024, delineato dagli esperti con leestese anche nei prossimi giorni. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, conferma la coincidenza del ritorno delle piogge con il Carnevale: dal Giovedì Grasso al Martedì Grasso si potrà ‘ingrassare’ godendo delle gioie del cibo ma lo faremo in condizioni cicloniche, diassociato a vento e precipitazioni su tutta l’Italia. Ilche porterà questo peggioramento si chiamerà, come la maschera di Acerra (Napoli) famosa per la simpatia, la semplicità e la furbizia carnevalesca. Ma ilnon sarà simpatico, anzi porterà forti condizioni perturbate con più di 100 mm di pia al Nord, venti forti su tutto lo Stivale e abbondanti nevicate sulle Alpi. Anche il mare diventerà molto mosso o agitato, con un peggioramento graduale ad iniziare dalle prossime ore e con l’apice tra venerdì pomeriggio e domenica. Nelle prossime ore sono attese le prime precipitazioni deboli dalla Campania fino alla Liguria, con qualche fenomeno più intenso a ridosso dell’Appennino settentrionale; dalla sera ilarriverà sul Nord-Ovest con una notte da ombrelli aperti. Venerdì 9 febbraio ilsi troverà ancora distante dall’Italia ma riuscirà ad attivare venti meridionali molto umidi: sono previste piogge sul Nord-Ovest ed in Toscana al mattino, in estensione anche al Nord-Est in giornata e verso la Sardegna. I venti soffieranno fino a burrasca di Scirocco. L’apice del, come detto, arriverà nel weekend con ilin approfondimento fino a 986 hPa sul Mar Ligure e in successivo lento spostamento verso l’Adriatico Centrale: questa pressione molto bassa scatenerà venti ancora più forti in particolare su Sicilia e Sardegna con una situazione movimentata su tutto lo Stivale. Vivremo dunque un Carnevale piovoso, troveremo unabagnata con gli accumuli più abbondanti al Nord, sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori; i venti come detto saranno forti e sulle Alpi cadrà più di un metro di neve fresca, con tantissimi ‘coriandoli bianchi’ a forma di fiocchi. Giovedì 8. Al nord: cielo spesso coperto e/o nebbioso, piogge in serata al Nord Ovest. Al centro: via via più soleggiato. Al sud: tanto sole dal pomeriggio. Venerdì 9. Al nord: piogge diffuse, neve in montagna. Al centro: peggiora in Toscana e Umbria con piogge. Al sud: soleggiato, qualche nube in più in Campania. Sabato 10. Al nord:. Al centro:. Al sud:. Tendenza:generale, attenuazione dei fenomeni nel corso della nuova settimana. — [email protected] (Web Info)