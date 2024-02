Arrestato a Malta il genero di Totò Riina 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - È statoildel boss mafiosoRiina, Antonio Ciavarello. Ne dà notizia il Times of. L'Italia ha chiesto la sua estradizione. L'arresto di Ciavarello è avvenuto questa mattina a Mosta, il giorno dopo il suo cinquantesimo compleanno; l'Italia aveva emesso un mandato di arresto europeo lo scorso 24 gennaio dopo che la Procura di Brindisi lo aveva condannato per frode e violazione della cauzione. Man wanted in Italy arrested in Mosta on strength of European arrest warrant https://t.co/IzC50cm7yY — Times of(@TheTimesof) February 8, 2024 Marito della figlia del boss Salvatore "Toto'" Riina, morto nel 2017 mentre scontava in carcere 26 ergastoli. Il palermitano Ciavarello, assistito da un interprete, ha subito ...