Arrestato a Malta il genero di Totò Riina Su di lui un mandato di cattura europeo

Antonio Ciavarello, detto Tony, 50 anni, vive da tempo con la moglie Maria Concetta Riina a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi Il ... (sbircialanotizia)

L’uomo si era rifugiato a Malta nel tentativo di sfuggire una pena detentiva definitiva. Lo riferiscono all’ANSA fonti del ministero dell’Interno maltese. Il genero di Totò Riina arrestato a Malta ...L'uomo era ricercato a livello europeo per frode dalla Procura di Brindisi. La polizia maltese ha tratto in arresto Antonino Ciavarello, genero di Totò Riina, in esecuzione di un mandato di cattura eu ...Antonio Ciavarello, genero del defunto boss mafioso Totò Riina, è stato arrestato a Malta, su esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Brindisi il 24 gennaio del 2022. Dopo ...