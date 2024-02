Arrestati i ladri delle offerte | rubavano soldi nelle chiese con la tecnica del nastro biadesivo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pescia (Pistoia), 8 febbraio 2024 –in chiesa, senza alcun rispetto per il luogo sacro, impossessandosilasciate dai fedeli. Tutto era reso ancora più squallido da un bieco stratagemma utilizzato per impossessarsi dei. Alla fine, la giustizia umana è riuscita a porre fine a questa attività e a fermare i responsabili. Sono stati individuatiscorse ore dai carabinieri della stazione di Pescia i responsabili di vari reati ai danni della Cattedrale e del santuario della Madonna di Pie’ di Piazza, nel centro storico pesciatino. Si tratta di due italiani di 36 e 44 anni, con precedenti penali,in flagranza di reato per furto aggravato continuato. Nella serata di giovedì i due si sono introdotti prima all’interno della Cattedrale di Pescia e, ...

