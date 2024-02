Armi all’Ucraina | ok della Camera | ecco gli aiuti dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Autorizzata anche per l’anno 2024 la fornitura di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina. I voti favorevoli sono stati 218, quelli contrari 42 (Avs e M5S) Il provvedimento era stato già approvato dal Senato il 18 gennaio. Come da prassi l’elenco dei mezzi sarà definito con uno o più decreti del Ministrodifesa. Finora sono stati otto, tutti secretati