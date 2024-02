Armi a Kiev | ok Camera Dl proroga invio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 11.50 Laha dato il via libera al decreto chel'autorizzazione per mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a favore dell'Ucraina. Il provvedimento, approvato con 218 voti a favore su 260, è legge, avendo già ottenuto l'ok del Senato. Hanno votato contro M5S e AVS. Il Pd ha votato a favore, tranne 4 deputati che non hanno partecipato al voto. A favore gli esponenti della maggioranza, +Europa, IV e Azione.

Autorizzata anche per l’anno 2024 la fornitura di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina. I voti favorevoli sono stati 218, quelli contrari 42 (Avs e M5S) Il provvedimento ...Con 218 voti favorevoli e 42 contrari la Camera ha approvato in via definitiva la proroga per l'anno 2024 dell'autorizzazione ...Cambia la guerra, cambiano le armi, cambiano gli eserciti. Martedì scorso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato alla nazione la creazione di un nuovo ramo delle forze ...