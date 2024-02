Armato e barricato in casa | finisce in tragedia Il blitz della polizia

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ad alta tensione a San Giovanni a Teduccio, alla periferia est di Napoli, dove un uomo ha sparato in aria dal balconesua abitazione e poi si èin. Dopo ore di preoccupazione, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'appartamento. Secondo quanto si apprende avrebbero trovato l'uomo e sua moglie entrambi morti. Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda iniziata in mattinata, quando l'uomo si era asserragliato inper poi esplodere dei colpi di arma da fuoco dalla finestra. Sul posto è intervenuta lache ha isolato la strada, via Raffaele Testa, invitando gli abitantizona a non uscire di. L'uomo aveva urlato di aver ucciso la moglie e di volerla fare finita. pOi il...

