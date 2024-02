Ario Costa | si chiude un’era | A fine campionato lascio | qui serve il ricambio Ma la Vuelle deve salvarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un addio si dice nel posto dove hai lasciato il cuore. E quel posto è il palasport. Così ieriha dato l’addio al club al quale ha dedicato trent’anni della sua vita nella pancia dell’astronave. L’annuncio è chiaro, ma l’addio allasi consumerà solamente astagione, prima c’è ancora la volontà di combattere perché questa lunga avventura in biancorosso non si chiuda con una retrocessione, sarebbe davvero amaro dopo tante salvezze arraffate con le unghie. "Ho il cuore grato ma anche addolorato, perché astagione arriverà il momento di dire addio ad una società che è stato un onore per me servire prima come giocatore per 12 anni, poi come dirigente per altri 6 ed income presidente per ulteriori 12 – dice l’ex pivot della Scavolini e oggi presidente della ...