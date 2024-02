Ardea | altro furto nella notte | giovane coppia derubata mentre dorme 

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 –unadorme: è successo adnel quartiere Nuova Florida: fra le 3:30 e le 4:00 ignoti forzando la serratura di una villetta hanno asportato oro ed oggetti di valore, oltre le chiavi della loro utilitaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Anzio. Launa volta svegliatasi hanno trovato la casa a soqquadro. La villetta è sita su via Gubbio strada che congiunge via Verona con via Pavia strada dissestata con mucchi di immondizia che fa da confine con i 706 ettari delle Salzare dove è presente un campo nomadi. Purtroppo, e soprattutto il quartiere Nuova Florida, è sempre più allo sbando: una terra di nessuno ...