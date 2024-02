Arco del Sacramento | ok in Giunta al progetto definitivo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato ilper la valorizzazione dell’area archeologica dell’del. L’intervento rientra nell’ambito del Piano nazionale investimenti complementari-Piano investimenti strategici sui siti del Patrimonio culturale, con allocazione di risorse sulla linea d’investimento ‘Regina Viarum‘. L’intervento, che prevede la valorizzazione dei reperti esistenti (tramite un nuovo sistema d’illuminotecnica e totem informativi) e il ripristino dell’uso dell’arena con pavimentazione e anti-incendio per l’idoneità ad accogliere spettacoli, è finanziato con risorse pari a 300mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È giallo sul video in cui Amadeus e Marco Mengoni si professano antifascisti e cantano “Bella Ciao” – su richiesta di Enrico Lucci di “Striscia la ... (ilfattoquotidiano)

Fondazione Mps promuove il bando Moby dedicato al trasporto sociale e rivolto alle realtà del Terzo Settore che operano in provincia di Siena. Il ... (lanazione)

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il progetto definitivo per la valorizzazione dell'area archeologica dell'Arco del Sacramento.Un po' di neve è in arrivo anche sull'Appennino centro settentrionale, tanto che tra sabato e domenica i fiocchi faranno la loro comparsa a tratti fin verso i 1500 metri sull'Appennino tosco-emiliano, ...La maggior parte delle imprese italiane crede fortemente nei benefici dell'IA, e si sta attrezzando per adottarla rapidamente. Anche i cittadini del Bel Paese sono convinti che avrà un forte impatto s ...