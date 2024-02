Arabia Saudita | Undertaker ospite della finale della Riyadh Cup – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024), il wrestler ThediSeason Cup tra l’Al-Nassr di CR7 e l’Al-Hilal, vinta da quest’ultimidiSeason Cup intra l’Al-Nassr di CR7 e l’Al-Hilal dell’ex Lazio Milinkovic-Savic con unspeciale: The. Il lottatore, molto popolare nel paese(la WWE, compagnia di wrestling ha firmato un ricco contratto con il paese per organizzare uno show all’anno) è comparso in costume primaper presentare il trofeo. THEWILL BE PRESENTING THE ...