Anticipazioni Uomini e Donne del 8 02 24 | Mario Cusitore torna in studio | ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sono terminate pochi minuti fa le registrazioni di, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni. Ecco cosa è successo nella registrazione odierna grazie allefornite da Lorenzo Pugnaloni. Colpo di scena negli studi disarebbeto nel parterre del Trono classico, ma…:to soltanto per fare le scuse pubblicamente a Ida Platano, ma lei non lei non le accetta. Perciò se ne va definitivamente. POST IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Isa e Chia.