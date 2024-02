Annullata la kermesse “Pomezia Chocolate”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 8 febbraio 2024 – A causa del maltempo, previsto nel fine settimana nella Regione Lazio, "", la manifestazione prevista per i giorni 8, 9, 10 e 11 febbraio e dedicata agli artigiani del cioccolato e alle loro produzioni, organizzata da Romae patrocinata dal Comune di, è stata rinviata al periodo dal 18 al 21 aprile 2024.