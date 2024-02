Annalisa | l’accusa di plagio lanciata da una professoressa di Amici

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In attesa dell’inizio della terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo,è finita al centro dell’attenzione social. Non è sfuggita, infatti,mossa da unadiall’ex allieva del talent. ACCUSATA DI– Anche quest’anno non sono mancate le polemiche attorno al Festival. Nonostante il record di ascolti che viene L'articolo