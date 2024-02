Annalisa | è plagio Altra bufera a Sanremo | sospetti sulla canzone favorita | Ascolta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quando c'è il Festival di, tira sempre aria di. Non fa eccezione nemmeno l'edizione 2024, la 74esima della storia dell'Ariston. E ora esplode il caso. Dopo le polemiche su Irama e la sua No tu no, che somiglierebbe molto a Someone you loved del cantautore inglese Lewis Capaldi (ma secondo alcuni riecheggerebbe molto anche Da Sempre di Alessandro Martire), la seconda serata è "dedicata", si fa per dire, alla Sinceramente della interprete savonese. Una hit praticamente certa dei prossimi mesi, in odor di tormentone come le precedenti Disco Paradise, Mon amour o Bellissima, che secondo molti è già sul podio del Festival eper la vittoria finale. Gli orecchi fini hanno per trovato una certa assonanza con la vecchia hit Quando Quando di The Avener & Waldeck con Patrizia Ferrara. ...