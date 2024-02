Anna Bongiorni carica gli azzurri per gli Europei di Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Sono emozionatissima per glidi Atletica che si terranno a, che è la mia città preferita. In Italia, a Bressanone nel 2009, c’è stata la mia prima competizione internazionale. È sempre bello conoscere il mondo e vedere nuovi posti, ma il clima che si vive quando si gareggia in casa non si batte. Non vediamo l’ora di correre davanti al nostro pubblico. Aspetto questo momento da tantissimo tempo. Siamo troppo carichi e felici”. Parola di, che la scorsa estate si è divisa i gradi di capitano con Gianmarco Tamberi, guidando la nazionale italiana verso la conquista della prima, storica Coppa Europa in Polonia. Ora glisi stanno preparando con entusiasmo in vista dell’imperdibile appuntamento con la rassegna continentale di, in programma allo Stadio ...