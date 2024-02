Ancora gelo con gli Usa Israele annulla il summit | il capo dell’esercito non incontra Blinken

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Amici sì, ma con agende (molto) diverse. L’ennesimo cuneo messo ad allargare la crescente frattura tra Washington e Gerusalemme è stata l’intenzione del Segretario di Stato americano dire privatamente ildi Stato Maggioreisraeliano, Herzi Halevi. Il vertice era in agenda ieri, subito dopo quello con Netanyahu, e prima di quelli con il ministro della Difesa Yoav Gallant e il presidente Isaac Herzog. Non appena l’ha saputo, Netanyahu l’ha visto come un plateale tentativo di fare una pressione indebita e ha ordinato ad Halevi la cancellazione dell’appuntamento. Detto fatto. "Io credo – ha poi detto Netanyahu in conferenza stampa – che il metodo corretto di fare le cose tra alleati è quello di fare incontri tra politici, eventualmente allargati ai capi dei servizi e ai vertici militari, come è stato oggi ...