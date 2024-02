Ancona | la partita con l’Olbia snodo cruciale Società in silenzio nell’attesa del risultato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In regime di, voluto dallaper mantenere la concentrazione sulle prossime partite, fino alla conferenza di mister Colavitto (presumibilmente sabato), l’cerca di far parlare i fatti, e rinnova il contratto con il forte centrocampista Lorenzo Paolucci fino a giugno 2026, come noto da ieri. Triplice l’obbiettivo di tale mossa: primo, far vedere che nei limiti del possibile si tiene fede alle promesse fatte dal presidente Tiong; secondo, non disperdere un valore economico che al 30 giugno di quest’anno avrebbe visto svincolato il giocatore di fronte a probabili richieste anche dalla categoria superiore; terzo, offrire allo stesso un’iniezione di fiducia e di motivazione su quanto importante egli sia considerato nel progetto-. Anche dopo l’ultimo, interlocutorio comunicato del patron, ...