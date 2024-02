Anche Terracina alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 –una rappresentanza della Città diha partecipatoBIT, ladelche si è tenuta adal 4 a 6 febbraio 2024. A rappresentare l’Amministrazione c’era l’Assessore alCultura e ai Grandi Eventi Alessandra Feudi. Quello della Bit è un appuntamento fondamentale per il mondo delcon convegni, eventi e workshop che propongono un aggiornamento completo sulle tendenze più attuali di un settore in continua evoluzione. Quest’anno la manifestazione si è concentrata su tre aree tematiche: Leisure, con le proposte di destinazioni e servizi; BeTech, per i servizi digitali e le Startup; e infine Mice Village con un ...