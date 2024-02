Anche l’Italia tra i firmatari del documento contro l’escalation spyware

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 febbraio 2024) C’ètra i Paesi alleati che martedì, assieme ad alcune aziende interessate, hanno sottoscritto una dichiarazione in cui si afferma che la “diffusione inllata” di– utilizzati,per conto terzi, per ascoltare telefonate, rubare foto e azionare a distanza telecamere e microfoni – potrebbe portare a una “escalation involontaria nel cyberspazio”. Questo, si legge, rende necessarie delle linee guida internazionali per l’uso responsabile di questi strumenti. Ilè stato siglato da 35 Paesi in occasione di una conferenza alla Lancaster House di Londra, organizzata dal governo britannico e da quello francese. Tra i Paesi che hanno sottoscritto ilci sono i membri Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Italia e Polonia, ...