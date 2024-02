Anche il lusso piange Ricavi di Kering in calo del 4%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Parigi, 8 febbraio 2024 – Il. E brilla un po’ meno. Per la prima volta i risultati sono quasi tutti negativi, e questo è un segnale importante che riguarda non lo solo le aziende mae soprattutto la situazione geopolitica mondiale. E’ quando emerge dai dati di fatturato per il 2023 diffusi oggi dal Gruppo, guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Francois-Henri Pinault. Idel gruppo che ha in portafoglio marchi mitici come Gucci e Saint Laurent sono scesi del 4% a 19,6 miliardi di fatturato complessivo. Unica eccezione di crescita, e nedi poco, il mondo degli occhiali firmati da. “In un anno impegnativo per il gruppo, abbiamo rafforzato la nostra organizzazione e compiuto passi significativi per migliorare ...