Amministrazione trasparente | obblighi di pubblicità e trasparenza Scarica un esempio di regolamento aggiornato

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Cosa necessita alle istituzioni scolastiche per garantire quanto è stato previsto e disposto dal D.lgs. n. 97/2016 avente come finalità il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e glidie diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Cosa devono conoscere i dipendenti, gli utenti (studenti e genitori)e quanti entrano in contatto con l’Istituzione Scolastica? Nell’articolo faremo il punto sulla disciplina, la tenuta, il funzionamento e le responsabilità relative alle pubblicazioni nella sezione(AT) di cui all’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sovente gli stessi dipendenti della scuola non conoscono appieno quelle che sono i loro diritti collegati agli ...

