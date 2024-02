Amministratore delegato molesta una manager durante una riunione | “Fatti toccare”

Assoluzioni perché il fatto non sussiste per Maurizio Riccardi, amministratore delegato della società Piacenza Foot-Ball Club , dichiarata fallita ... (sportface)

Tra il contratto in scadenza e la voglia di rinnovarsi, molti hanno ipotizzato l’addio di Paolo Bonolis a Mediaset (già smentito da Pier Silvio ... (biccy)

Muhannad Al Salhi , 35 anni, è il nuovo amministratore delegato di Engel & Völkers in Italia . “Subentra a Tomaso Aguzzi, che lascia l’azienda – ... (ildenaro)

“Nel mio mondo ideale vorrei passeggeri senza valigie in stiva“. Parola di Michael O’Leary , amministratore delegato di Ryanair , che in un’intervista ... (ilfattoquotidiano)

è nel ruolo da 14 mesi: tra 24 sarà ora di gare. Andrea Varnier, 60enne amministratore delegato di Milano-Cortina - sotto la barba un sorriso sereno - nonostante le polemiche, vive il -2 anni al via o ...L'Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio ha chiesto un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista in seguito a un post pubblicato su X in cui si fa bodyshaming ...La notizia del giorno nel paddock MotoGP è il ritorno di Davide Brivio, nuovo team principal di Aprilia Trackhouse. L'amministratore delegato Massimo Rivola ha dato il suo benvenuto all'ex manager di ...