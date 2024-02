Amici 23 | Emanuel Lo spaventa Kumo Tensione Ayle-Martina

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Cosa è accaduto durante il daytime di23: il riassunto di oggi giovedì 8 febbraio del talent di Canale Cinque Nuovo appuntamento con23 di Maria De Filippi. Il talent condotto dalla presentatrice è tornato in onda con il daytime, che ha fornito nuovi aggiornamenti sulle dinamiche della Casetta. Ci si avvicina sempre di più al Serale die il profLo ha messo alla prova gli allievi.Lo ha avuto un confronto con il ballerino, che ha ammesso di essere in ripresa e di sentirsi in fase di salita, al contrario della discesa affrontata nell’ultimo periodo. “Io la salita ancora non l’ho vista. Io ho visto soltanto il precipizio, cioè è vero che sei calato. Sei calato nella testa, nella danza, uno non ti può prendere sempre per mano e portare. E’ ...