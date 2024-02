Amici 23 | è polemica in casetta tra i cantanti | ecco perché

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Come mostrato nell’odierno daytime di23, aiè stato chiesto di stilare una classifica di chi secondo loro dovrebbe andare al Serale. Le liste di preferenze degli allievi hanno generato la seguente classifica: Holden Petit Mida Martina Ayle Lil Jolie Sarah Kia Nahaze Malìa Come prevedibile, alcunisono stati scontenti della posizione guadagnata in graduatoria, primo fra tutti Ayle che ha commentato: “Io non sono meno di nessuno“. A seguire, l’allievo di Anna Pettinelli si è lasciato andare ad uno sfogo con la ballerina Lucia Ferrari lanciando un attacco alla compagna di squadra Martina Giovannini: Quinto è buono ma preferivo più sù. Non capisco come fa Martina a stare sopra di me. Canta bene ma a parte quello? Ha mai fatto una canzone sua, firmata Martina? Fare il cantante è questo, farsele le canzoni. ...