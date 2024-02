Ambasciata non idonea per i domiciliari | botta e risposta Tajani-Pd su Salis

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le condizioni detentive di Ilaria«sono in netto miglioramento», dopo le immagini shock del 29 gennaio, e l'insegnante italiana 39enne detenuta in Ungheria «è stata seguita dall'sin dall'inizio della vicenda giudiziaria». E anche in questi giorni le interlocuzioni con i suoi avvocati e con la famiglia proseguono «così come per ciascuno dei circa 2.405 italiani detenuti all'estero» perché «siamo la patria di Cesare Beccaria, il garantismo ispira il nostro agire per quanto riguarda il rispetto dei detenuti: quello che conta è la tutela della dignità della persona». Così il ministro degli Esteri Antonio, nella sua informativa sul casoalla Camera, in cui ribadisce che in ogni caso «l'unica strada da seguire è quella delle regole»., in una lunga ricostruzione ...

