“Amate liberamente | potete farlo” | il messaggio di BigMama alla comunità queer

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Voglio dedicare questa esibizione a tutta la”: con queste parole l’artistaha salutato laLGBTQ+ dal palco di Sanremo nella serata di mercoledì 7 febbraio 2024, durante la sua canzone La rabbia non ti basta.“”, ha poi aggiunto, dopo aver intonato le note del pezzo scritto insiemecompagna Maria Lodovica Lazzerini. Unpotente, accompagnato da un paio di leggings rossi che ribadivano: “revolution”. D’altronde, al secolo Marianna Mammone, non si è mai tirata indietro nel rivendicare i propri spazi: “Sono donna, grassa, rapper e: le ho tutte”, aveva dichiarato nella ...

BigMama ha portato sè stessa sul palco, senza compromessi, indossando un paio di leggins rossi in cui si poteva leggere "queer revolution".