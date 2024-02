Amadeus | Felice?A dir poco | 60% clamoroso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 13.20 "Dire che sono felice è, il 60% è un risultato; pensare di fare per due sere il 60% è meraviglioso". E' soddisfattodegli ascolti della seconda serata, "clamorosi" anche i dati sui brani e soprattutto "ieri si è scritta una delle pagine più importanti: Allevi ci ha insegnato qualcosa che forse ognuno di noi sa, ma condividerla con tutti non è da sottovalutare". Teresa Mannino, co-conduttrice: Ringrazio per l'invito,non ci pensavo più. E' un po' un gioco: sono dentro una 'cosa' che guardo da quando ero bambina"'.