Amadeus mette un punto alla polemica su ‘Il ballo del qua qua’ con John Travolta | “Non è stato costretto”

Sinner verso il no a Sanremo , il nuovo messaggio di Amadeus al tennista Jannik Sinner con molta probabilità non parteciperà al prossimo Festival di ... (tpi)

A una settimana dall’inizio di Sanremo 2024, Ecco una guida pratica per districarsi fra i meccanismi di voto . Come sempre, le giurie che ... (iodonna)

Il Festival di Sanremo 2024 incorona già qualcuno, anche se siamo solo alla prima delle cinque serate. Non si tratta di un cantante in gara e nemmeno ... (affaritaliani)

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024 oltre alle trenta canzoni in gara non sono mancati momenti esilaranti e divertenti, tra cui uno ... (anticipazionitv)

Così come l'anno scorso, anche alla 74esima edizione del festival della canzone italiana, infatti, si registra un picco di chiome lucidissime, ingellate, modellate con manciate di brillantina, gel e c ...Stuzzicato a più riprese sul punto, lui sembra inamovibile: quello del 2024 sarà il suo ultimo Festival di Sanremo consecutivo: così in Rai è già partita, ...John travolta dice no, il celebre interprete e ballerino mette il veto sul ballo del qua qua con Amadeus e Fiorello: niente liberatoria.